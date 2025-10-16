Óriási drograzziát tartottak 500 rendőrrel, 47 helyszínen csaptak le egyszerre

– A hajtóvadászat nemcsak folytatódik, hanem magasabb fokozatba kapcsol – közölte Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kormánybiztos annak kapcsán jelentette ki a nagyobb szintű hajtóvadászatot, hogy reggel 47 helyszínen egyszerre zajlott rajtaütés. Közölte azt is a Facebook-videójában, hogy az elmúlt évek és a Delta program legnagyobb szabású rendőri akciója indult el szerda reggel Budapesten és az ország számos helyén. Tájékoztatása szerint az akcióban a budapesti mellett kilenc vármegye rendőr-főkapitánysága vett részt csaknem 500 rendőrrel.

Lecsaptak a rendőrök

Forrás: Horváth László Facebook

Ez a speciális akció a maga nemében egyedülálló – emelte ki, hozzátéve, hogy a részletekkel később jövünk. A razzia kapcsán csütörtökön megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot, ahogy kérdéseinkre tájékoztatást kapunk, cikkünket frissítjük.



