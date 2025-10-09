október 9., csütörtök

1 órája

Óriási gomolygó füsttel ég egy autó Kaposváron, óvatosan, ha arra jársz

Csütörtök délután kigyulladt egy személyautó Kaposváron, a 610-es út és a Mátyás király utca kereszteződésénél. A jármű motorterében és műszerfalánál keletkezett tűz rövid idő alatt átterjedt az autó többi részére is.

 

A kaposvári hivatásos tűzoltók a riasztást követően gyorsan a helyszínre érkeztek, és két vízsugárral megfékezték a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna. Az oltási munkálatok idejére az érintett útszakaszt részlegesen lezárták, így a környéken forgalomkorlátozásra és kisebb torlódásra kellett számítani.

A tűzesetben személyi sérülésről nem érkezett hír. A tűz keletkezésének okát a hatóság vizsgálja.

 

