Skandallum pernahajderek!

Pofánk leszakad - ellopták a somogyi huszárok ágyújának kerekét

Címkék#Kaposvár#krimi#Igal

Tolvaj csapott le az ágyú kerekére Kaposváron. A tolvaj pár másodperc alatt vitte el a mobil ágyú két kerekét, fényes nappal, a járdáról.

Bodor Nikolett
Forrás: Illusztráció!

Szinte hihetetlen jelenet játszódott le szombat reggel Kaposváron. A Somogyi Hagyományőrző Huszárok épp Igalba készülődtek a szüreti mulatságra, ahol ágyúlövéssel nyitották és zárták volna az eseményt. Máj Péter, az egyesület elnöke, az indulás előtt időben elkezdte kipakolni a mobil, öntöttvas ágyút. Elsőként a két kereket tette ki a járdára, majd visszalépett a csőért – ám mire visszaért, a kerekeknek hűlt helye volt.

Bár végül egy másik ágyúval sikerült levezényelni a bemutatót, a huszárok még mindig nem tértek magukhoz attól, hogy ki az, aki képes erre, hogy fényes nappal, pár másodperc alatt lecsapjon egy ágyúkerékre.

 

