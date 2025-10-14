Nem volt okos a tolvaj, maga ellen gyártott bizonyítékot, miután elkapták

Egy kaposvári parkban szerezte meg erőszakkal a sértett pénztárcáját egy hajléktalan rabló, de a pulóvere lebuktatta. A huszonéves, hajléktalan férfi 2025 júliusában cigarettát kért az egyik padon ülő férfitől, aki elküldte. A beszélgetés közben azonban a hajléktalan észrevette a sértett nadrágzsebében lévő tárcáját és elhatározta, hogy megszerzi. Ezért a padról felálló férfit közepes erővel arcon ütötte, majd kivette zsebéből a pénztárcát, benne a sértett okmányaival, bankkártyáival és 105 ezer forint készpénzével.

A menekülés közben eldobott pulóver

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Félt, hogy a jellegzetes pulóvere lebuktatja

A férfi az értékek megszerzését követően futásnak eredt, de a sértett követni kezdte és utol is érte. A rabló ekkor nagy erővel mellkason lökte a sértettet, aki ezután szem elől tévesztette a tovább menekülő férfit. A tettes a menekülés közben az azonosítás megnehezítése céljából elrejtette piros pulóverét, amit a sértett pénzéből pótolt egy új darab vásárlásával. A tolvajt kamerafelvételek alapján rövidesen elfogták, majd az ominózus piros pulóvert a helyszíni kihallgatásakor meg is mutatta.

A Kaposvári Járási Ügyészség rablás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot azzal a fiatal férfival szemben, aki egy kaposvári parkban szerezte meg erőszakkal a sértett pénztárcáját. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a korábban rablásért elítélt, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.