Megdöbbentő telefonos átverés: milliókat csaltak ki egy somogyi nőtől a rendőrök nevében

Péntekre több jelzést is kaptak kibernyomozóink somogyi lakosoktól. A Csurgóról, Zamárdiból, Kaposvárról és Kaposszerdahelyről érkező bejelentők egyaránt arról számoltak be, hogy a számkijelzéssel érkező hívást felvéve egy gépi hang kezd monológba, hogy a személyi igazolványa bűncselekményben, vagy rendőri eljárásban érintett, és az -es gombot megnyomva adategyeztetést kell végrehajtani a rendőrséggel.

Egy marcali nő 4,5 millió forintot vesztett, miután hitt egy férfinak, aki rendőr nevében telefonon kérte a pénzét.

Fotó: fizkes

Rendőr nevében csalt ki milliókat egy férfi

Bejelentőink – nagyon helyesen – résen voltak, ráéreztek, hogy az „adategyeztetés” valójában adatlopást rejt, és nem az -est nyomták, hanem a hívást bontó nagy piros gombot ! – írták közösségi oldalukon a somogyi rendőrök.

A Somogy Vármegyei rendőr-főkapitányság Facebook oldalán megjelent közleményből azonban az is kiderült, hogy nem volt ilyen szerencséje azonban egy Marcali környékén lakó hölgynek, akit a hívó (ezúttal nem gép, hanem egy ismeretlen férfihang) magát a BRFK nyomozójának kiadva ejtett tévedésbe. A csalónak sikerült elhitetnie, hogy az áldozat bankszámlájáról ismeretlen személyek pénzt próbáltak meg levenni, így ha azt biztonságban akarja tudni, akkor minden pénzét át kell utalnia egy általa megadott bankszámlára, ahol már a „rendőrök” figyelik majd az érkező támadásokat.

Az áldozat nem tudta hogy a valódi rendőrök ilyet sosem kérnek, 4.500.000 forintot utalt át a „védett” számlára. Az ügyben a marcali rendőrök azonnal nyomozást indítottak.