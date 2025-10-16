Elképesztő életmentések: Charlie, a hős rendőrkutya két eltűnt embert is megtalált 24 óra alatt

Szerda hajnalban ismeretlen helyre távozott zalaegerszegi otthonából egy fiatal férfi. A keresésére 19 rendőr és számos polgárőr indult útnak, valamint Charlie, a rendőrkutya is. Még a napnyugta előtt, Bödén, egy erdős részen, egy vadászles közelében találtak rá az alulöltözött, segítségre szoruló 20 éves fiatalemberre. A helyszínre érkező mentők zavart tudatállapotban szállították kórházba.

Charlie a rendőrkutya is segített a fiatal férfi megtalálásában

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Duplázott a rendőrkutya

Ugyanezen a napon, egy 83 éves férfi hagyta el ismeretlen helyre zalaegerszegi otthonát, majd azóta nem adott életjelet magáról – számolt be róla a Zaol.hu. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai harminc rendőrt, a családtagokat és a szomszédokat is bevonták a keresésbe. Fél 12-kor megtalálták az idős férfit egy elhagyatott, fás-bokros területen. A helyszínre érkező mentők kórházba szállították – írta közösségi oldalán a Zala Vármegyei rendőr-főkapitányság.