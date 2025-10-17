október 17., péntek

Baleset

Dőlt az oszlop, szakadt a kábel: áram nélkül maradtak a részeg autós miatt

Jó ötletnek tűnt ittasan autót vezetni, de az élet, mint annyiszor, most sem igazolta a feltételezést. A 20 éves részeg autós letarolta a villanyoszlopot Jutában.

Sonline.hu

A Kaposvári Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt emelt vádat egy húszas évei elején járó férfival szemben. A részeg autós nem úszta meg a baleset nélkül a kalandot. 

részeg autós letarolta a villanyoszlopot
A részeg autós letarolta a villanyoszlopot, sokan maradtak áram nélkül
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A részeg autós áramkimaradást okozott 

A vád szerint a fiatal férfi két ismerősével együtt 2025 júniusában az éjszakai órákban egy szórakozóhelyről ittas állapotban akarta az autóját hazavezetni a Kaposvárhoz közeli lakóhelyére, azonban útközben letért az útról és egy villanyoszlopnak ütközött Jutában. A baleset következtében a vádlott és mindkét utasa könnyebben sérült. A vádlott által kidöntött villanyoszlopon elhelyezett áram-és internetkábel elszakadt, ami miatt órákon keresztül nem volt sem áram, sem internet a környező utcákban. A vádlott cselekménye a két ismerősének sérülést, míg közel félszáz fogyasztónak szolgáltatáskiesést okozott. Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.

 

