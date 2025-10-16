október 16., csütörtök

Riasztás: a Drávában, a sekély vízben találtak egy 50 éves nőre

Öngyilkos akart lenni egy középkorú barcsi asszony. A rendőrök találtak rá a Dráva-parton, még időben odaértek.

Október 14-én este a Barcsi Rendőrkapitányságon kért segítséget egy aggódó férfi, aki délután óta nem találta a feleségét. Mivel a nőt sok gond nyomasztotta mostanában, tartott tőle, hogy talán baj érte.  

Kihűlés közeli állapotban találtak rá a nőre
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A barcsi rendőrök azonnal megkezdték az 50 éves eltűnt felkutatását, akire végül a Dráva parton a sekély vízben, kihűlés közeli állapotban találtak rá. A járőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik az elkeseredett helyi lakost a helyszínen megvizsgálták, majd kórházba szállították – számolt be róla a Somogy Vármegyei rendőr-főkapitányság.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
