1 órája
Riasztás: a Drávában, a sekély vízben találtak egy 50 éves nőre
Öngyilkos akart lenni egy középkorú barcsi asszony. A rendőrök találtak rá a Dráva-parton, még időben odaértek.
Október 14-én este a Barcsi Rendőrkapitányságon kért segítséget egy aggódó férfi, aki délután óta nem találta a feleségét. Mivel a nőt sok gond nyomasztotta mostanában, tartott tőle, hogy talán baj érte.
A barcsi rendőrök azonnal megkezdték az 50 éves eltűnt felkutatását, akire végül a Dráva parton a sekély vízben, kihűlés közeli állapotban találtak rá. A járőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik az elkeseredett helyi lakost a helyszínen megvizsgálták, majd kórházba szállították – számolt be róla a Somogy Vármegyei rendőr-főkapitányság.
