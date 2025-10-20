Se kar, se kard: letört Justitia keze a kaposvári bíróság épületén – le kellett zárni az utcát

Nagy volt a tanácstalanság hétfő délelőtt a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol omlásveszély miatt lezárták az utca egy szakaszát a rendőrök.

Megtudtuk, a kaposvári bíróság épületén lévő egyik szoborról tört le egy darab, emiatt riasztották a tűzoltókat. Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre elmondta: a szobor keze tört le, amely balesetveszélyt okozott, de szerencsére senki sem sérült meg. Az igazságügyi palota épületén, amelyben a Kaposvári Törvényszék is található – két csonka tornya között az oromfalon trónol Justitia, az igazságosság és a törvényesség istenasszonya. Az ő keze tört le, s a tűzoltók a másik kezében lévő kardot eltávolították, hogy meggátolják a későbbi balesetet.

Tűzoltók és rendőrök is a bíróság épületéhez vonultak omlásveszély miatt.

A Justitia-szobor az igazságszolgáltatást, az igazságosságot és a jogot szimbolizáló női alakot ábrázolja. Jellemzően a szemét bekötve, a jobb kezében mérleggel, a bal kezében pedig karddal vagy néha egy kígyóval látható, amely a bűnnel való szembefordulást jelképezi. A szobor gyakran ajándék jogászoknak vagy kiállítási tárgy jogi intézményekben.

A szobor szimbolikája: