Se kar, se kard: letört Justitia keze a kaposvári bíróság épületén – le kellett zárni az utcát

Olvasónk jelezte, hogy hétfő délelőtt egy rövid időre megbénult a forgalom a kaposvári Bajcsy-Zsilinszky utcában. Tűzoltók és rendőrök is a bíróság épületéhez vonultak omlásveszély miatt.

Koszorus Rita
Nagy volt a tanácstalanság hétfő délelőtt a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol omlásveszély miatt lezárták az utca egy szakaszát a rendőrök.
Megtudtuk, a kaposvári bíróság épületén lévő egyik szoborról tört le egy darab, emiatt riasztották a tűzoltókat. Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kérdésünkre elmondta: a szobor keze tört le, amely balesetveszélyt okozott, de szerencsére senki sem sérült meg. Az igazságügyi palota épületén, amelyben a Kaposvári Törvényszék is található – két csonka tornya között az oromfalon trónol Justitia, az igazságosság és a törvényesség istenasszonya. Az ő keze tört le, s a tűzoltók a másik kezében lévő kardot eltávolították, hogy meggátolják a későbbi balesetet. 

A Justitia-szobor az igazságszolgáltatást, az igazságosságot és a jogot szimbolizáló női alakot ábrázolja. Jellemzően a szemét bekötve, a jobb kezében mérleggel, a bal kezében pedig karddal vagy néha egy kígyóval látható, amely a bűnnel való szembefordulást jelképezi. A szobor gyakran ajándék jogászoknak vagy kiállítási tárgy jogi intézményekben.  

A szobor szimbolikája:

  • Bekötött szem: azt jelképezi, hogy a jog nem tesz különbséget az emberek között, függetlenül a társadalmi helyzetüktől, vagyonuktól vagy hatalmukhoz.
  • Mérleg: az igazság egyenlőségét jelképezi mindenki számára.
  • Kard: a jog hatalmát, az állami kikényszeríthetőségét szimbolizálja.
  • Kígyó: egyes ábrázolásokban a kígyó a bölcsességre és óvatosságra utalhat, míg másokban, amikor a szobor lábbal tapossa el, a bűntől való elhatárolódást jelenti.

 

