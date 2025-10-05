A zord hidegben csapódott össze két autó megint a 61-es úton

Két személyautó ütközött össze a 61-es főút elkerülőjén, a Nagykanizsa felé vezető oldalon, Kaposvár térségében, a jutai lehajtónál – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A balesethez a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Ez rövid időn belül már a második baleset a 61-es főúton, hiszen vasárnap délután Pogányszentpéter térségében is összeütközött két autó.