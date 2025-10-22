Így hamísították a sorsjegyeket Kaposváron, szépet kaszáltak belőle!

Preparált sorsjegyeket nyertes szervényként váltottak be Somogyban és Tolnában. A két fiatalkorú lány közül az egyikük ismeretlen társával több, egyébként nem nyert sorsjegyet úgy hamisítottak meg, hogy a lekapart mezők nyerő kombinációkat adjanak ki.

A sorsjegy hamis volt, nehéz megkülönböztetni az igazitól

A hamis sorsjegy nyerő szériát hozott

2024 augusztusában és szeptemberében kifejezetten olyan üzleteket kerestek fel Kaposváron és Dombóváron, ahol oly módon lehetett szelvényeket beváltani, hogy gépi terminál hiányában ránézésre állapították meg a sorsjegyek nyerő voltát. A lányok ezt kihasználva adták át a preparált szelvényeket, majd a vették át a nyereményeket a megtévesztett alkalmazottaktól.

A csalássorozattal összességében 270 ezer forint kárt okoztak a boltokat üzemeltető gazdasági társaságoknak.

A Kaposvári Járási Ügyészség csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a testvérpár ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a fiatalkorúakkal szemben közérdekű munka büntetést indítványozott.