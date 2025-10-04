„Ha nem lesz csönd, mindenkit szétvagdalok a Stihllel!” – vérfagyasztó családi vita Nagyatádon

Egy 49 éves férfi, K. G. idős szüleivel, testvérével és féltestvérével élt együtt a családi házban, ahol a mindennapos szóváltások szinte a ház rendes zajképéhez tartoztak. A testvérek gyakran iszogattak együtt, de a veszekedések korábban sosem fajultak tettlegességig — egészen egy végzetes áprilisi estéig. A vádirat szerint azon az estén is fogyott bőven az alkohol, amikor a két férfi újra összekapott. A vita ezúttal azon robbant ki, hogy a féltestvér állítólag nem ad elég pénzt haza a nyugdíjából, és nem járul hozzá a család kiadásaihoz. A szóváltás hamar elfajult, és az udvaron már az egész család a kiabáló testvérek körül gyűlt össze. Majd előkerült egy Stihl láncfűrész is.

Egy Stihl láncfűrészt vett magához a dühös férfi

Ekkor K. G. dühében közölte:

– „Ha nem lesztek csöndben, mindenkit szétvagdalok a Stihllel!”

A férfi ezután valóban bement a szobájába, előhozta és beindította Stihl motorfűrészét, majd a forgó láncot maga előtt tartva rontott féltestvérére. A támadás során a fűrész megvágta a férfi lágyékrészét, súlyos, mély sebeket okozva. A sértett először próbálta titkolni, mennyire komoly a baj, ám másnapra annyi vért vesztett, hogy kénytelen volt mentőt hívni.

A Stihl láncfűrész komoly sérüléseket okozott

A nagyatádi kórházban azonnal megműtötték: a motorfűrész vágása a hasfalat és az „intim testrészeket” is érintette, sőt a szeméremcsont több ponton eltört. Csodával határos módon a hasüreg nem nyílt meg, így nem alakult ki életveszélyes állapot — de az orvosok szerint a sérülések helye és az elkövetés módja alapján a támadás akár halálos is lehetett volna.

A Somogy Megyei Főügyészség K. G. ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.

Az eset 2000-ben történt, és éppen 25 éve számolt be róla a Somogyi Hírlap.