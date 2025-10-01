Csuklótörés, agyrázkódás – így került kórházba a súlyos barcsi baleset egyik sérültje

”Megúszta, kórházba került” – így fogalmazott a barcsi súlyos baleset egyik sérültjének unokája, aki a kedd esti órákban tette közzé információit nagymamája állapotáról közösségi profilján. Kaszáné Ladovszky Vanessza egyúttal a rendőrség gyors és áldozatkész munkáját meg megköszönte, illetve megnyugtatta az olvasókat, hogy a mama az ütközéshez képest jól van.

Forrás: MW

”Isteni csoda” – a barcsi súlyos baleset sérültje a körülményekhez képest jól van

Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a rendőrségi drón vette észre, amint egy barcsi útkereszteződésben közlekedési baleset történt hétfőn. Az egyik járművezető az elsőbbségi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva haladt a Mező utcában a 68-as főút irányába, amikor összeütközött egy mopedautóval. Az okozó járművezető súlyos, míg a mopedautó utasa az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléseket szenvedett. A 76 éves asszony a rendőröknek nem ismerte el a felelősségét, a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy lassított, de a másik autó neki balról gyorsan ott termett.

A moped autóban egy idős hölgy és párja utazott, akik közül az ütközés az utast érte elsőként. – Tarnóca az utolsó képkocka ami még meg van neki, nem emlékszik semmire. A kocsiból kivéve a földre fektették, ott nézték meg a mentősök hogy milyen állapotban van. Az ütközés hatására sokkot kapott, emiatt semmire nem emlékszik. A sokk abban volt megállapítható többek között, hogy a kórházig remegett – mondta el szerkesztőségünk megkeresésére Kaszáné Ladovszky Vanessza, a sérült unokája.

Vanessza elmondása szerint a tarnócai képkockát már a szigetvári kórház váltotta fel, ez a legelső amire emlékszik azóta. – A csuklója eltörött, a feje vérzett, az oldala zúzódott, valamint a lábával egyenlőre nem tudjuk mi van, ma vitték el röntgenre, mert be van dagadva és fáj is neki. Belső vérzés gyanújával vitték be a szigetvári kórházba, de az szerencsére nem volt. Párja, a sofőr szintén bordatöréssel és zúzódásokkal úszta meg a balesetet – tette hozzá az unoka.

Vanessza nagymamája miatt sokan aggódtak, ezért is osztotta meg a kedd esti órákban közösségi oldalán az idős hölgy állapotára vonatkozó információkat.