Közlekedési baleset
2 órája
Súlyos baleset Lengyeltótinál, feszítővágóval szabadították ki a sofőrt
Letért az úttestről, majd beton villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi a Lengyeltóti és Gyugy közötti úton – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult a roncsba. A sérültet a balatonboglári önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egység emellett áramtalanította is az autót. A balesethez a mentők is kiérkeztek.
Borítóképünk illusztráció!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre