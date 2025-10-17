Súlyos baleset Lengyeltótinál, feszítővágóval szabadították ki a sofőrt

Letért az úttestről, majd beton villanyoszlopnak ütközött egy gépkocsi a Lengyeltóti és Gyugy közötti úton. A járműben csak a vezetője utazott, aki beszorult a roncsba. A sérültet a balatonboglári önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Az egység emellett áramtalanította is az autót. A balesethez a mentők is kiérkeztek.

