Baleset
2 órája
Súlyos baleset Somogyváron: tetejére borult egy autó
Súlyos közlekedési baleset történt Somogyváron, a Kossuth Lajos utcában.
Fotó: nojustice
Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, és a tetejére borult Somogyváron. Infórmációink szerint a balesethez két mentőegység vonult ki a járművezető ellátására. A műszaki mentést a marcali hivatásos tűzoltók végezték, akik a felborult gépkocsi helyreállításán túl a helyszín megvilágításában is közreműködtek. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.
