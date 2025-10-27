Súlyos baleset Somogyváron: tetejére borult egy autó

Egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, és a tetejére borult Somogyváron. Infórmációink szerint a balesethez két mentőegység vonult ki a járművezető ellátására. A műszaki mentést a marcali hivatásos tűzoltók végezték, akik a felborult gépkocsi helyreállításán túl a helyszín megvilágításában is közreműködtek. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja.