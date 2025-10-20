október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az ittas sofőr súlyosan megsérült

1 órája

Brutális baleset: egy 25 éves férfi a helyszínen életét vesztette

Címkék#halál#ittas sofőr#Horvátország#tragédia#baleset

Nem sokkal este 21 óra után történt a szerencsétlenség. A járművet vezető női sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A vele utazók közül az egyikük könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, a társaság harmadik tagja viszont a helyszínen életét vesztette.

Sonline.hu

A rendőrség jelentése szerint a járművet vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett, a szerencsétlenség után pedig megállapították, hogy ittas állapotban ült a volán mögé. A tragikus baleset Horvátországban, Szentgyörgyvár közelében történt, mindössze 15 kilométerre Somogy vármegye határától. 

Súlyos sérülések: A rendőrség folytatja a bűnügyi nyomozást.
Súlyos sérülések: A rendőrség folytatja a bűnügyi nyomozást.
Fotó: Gorodenkoff / Forrás:  Shutterstock

Súlyos sérülések és halál: miként történt a baleset?

A horvát sajtó értesülései szerint az autóban hárman utaztak. Az ittas női sofőr túllépte a megengedett sebességhatárt és elveszítette uralmát a jármű fölött. A kocsi lehajtott az úttestről és egy füves lejtőn száguldott lefelé, majd aztán az oldalára borult. A Kapronca-Körös Megyei Rendőr-főkapitányság helyszíni vizsgálatai szerint a sofőrnél 0,84%-os alkoholszintet állapítottak meg. Vér- és vizeletmintát is vettek az egyéb vizsgálatok miatt, továbbá a drogfogyasztás lehetőségét is kivizsgálják. 

A sofőr mellett ülő 34 éves utas könnyebb sérülésekkel megúszta a szerencsétlenséget, a szintén velük utazó 25 éves férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 

Somogyban sem ritka az ittas vezetés

Vármegyénkben is sokan tartják jó ötletnek, hogy ittas állapotban ülnek a volán mögé. Október elején írtunk arról, hogy a rendőrök szeptember 30-án Kaposvár és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték, és két ittas sofőrt is fogtak.  Emellett pár napja arról is beszámoltunk, hogy egy 20 éves részeg autós letarolta a villanyoszlopot Jutában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu