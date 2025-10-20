Brutális baleset: egy 25 éves férfi a helyszínen életét vesztette

A rendőrség jelentése szerint a járművet vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett, a szerencsétlenség után pedig megállapították, hogy ittas állapotban ült a volán mögé. A tragikus baleset Horvátországban, Szentgyörgyvár közelében történt, mindössze 15 kilométerre Somogy vármegye határától.

Súlyos sérülések: A rendőrség folytatja a bűnügyi nyomozást.

Súlyos sérülések és halál: miként történt a baleset?

A horvát sajtó értesülései szerint az autóban hárman utaztak. Az ittas női sofőr túllépte a megengedett sebességhatárt és elveszítette uralmát a jármű fölött. A kocsi lehajtott az úttestről és egy füves lejtőn száguldott lefelé, majd aztán az oldalára borult. A Kapronca-Körös Megyei Rendőr-főkapitányság helyszíni vizsgálatai szerint a sofőrnél 0,84%-os alkoholszintet állapítottak meg. Vér- és vizeletmintát is vettek az egyéb vizsgálatok miatt, továbbá a drogfogyasztás lehetőségét is kivizsgálják.

A sofőr mellett ülő 34 éves utas könnyebb sérülésekkel megúszta a szerencsétlenséget, a szintén velük utazó 25 éves férfi viszont olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Somogyban sem ritka az ittas vezetés

