Balhé

1 órája

Sokk: Késsel támadt egy férfi a pszichiáterére

"A padló csupa vér volt" - mesélte egy szemtanú, aki végignézte, hogy a kórházban egy dühös férfi az egyik orvosra támad. A pszichiátert súlyos sérülésekkel látták el.

Sonline.hu

Vasárnap hajnalban egy feldúlt férfi késsel támadt rá a pszichiáterére Horvátországban, a Verőcei Általános Kórházban. Az orvos súlyos sérüléseket szenvedett. Az eset mindössze 12 kilométerre történt Somogy vármegye határától.

A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, a támadót bilincsben elvitték a helyszínről.
A sértett súlyos sérüléseket szenvedett, a támadót bilincsben elvitték a helyszínről. Fotóillusztráció: Shutterstock

Súlyos sérülés és vér mindenütt - így történt a késelés

Az incidens vasárnap hajnalban 4 óra körül történt. Egy dühös férfi késsel támadt rá a Verőcei Általános Kórház egyik pszichiáterére, akit több alkalommal is megvágott. Emiatt az orvos azonnali ellátásra szorult, sérüléseit több öltéssel varrták össze.

Ahogy elhaladtam az ajtó mellett, hangoskodást és zajt hallottam, ezért megálltam, hogy megnézzem, mi történik. Egy férfi késsel támadt a kórházi személyzetre. Úgy hallottam, hogy a késelő is megsérült a támadás során. 

– mondta egy szemtanú a horvát sajtónak.

A férfi hozzátette, hogy több rendőr is érkezett a helyszínre, akik bilincsben elvitték a támadót. Emellett a jelenetsort "sokkolónak" nevezte, elmondása szerint a padló csupa vér volt az incidens után. A Verőce-Drávamente Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja az esetet, de hivatalosan még nem osztottak meg új információkat a nyomozásról. 

 

