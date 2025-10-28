október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Skandallum

30 perce

Tini lányok foszották ki a részeg szállásadójukat

Címkék#fia#Fonyódi Járásbíróságra#álom

Együtt szórakoztak, az idősebb férfi fizetett, aztán eltűnt a pénze, amíg aludt. Tini lányok foszották ki a részeg szállásadójukat Balatonlellén.

Kovács Gábor László
Tini lányok foszották ki a részeg szállásadójukat

A két fiatal lány 2024 nyarán közösen szórakozott Balatonlellén egy negyvenes éveiben járó férfival, és annak tinédzser fiával, az apa a szállására is meghívta a társaságot. Az idősebb férfi nemrég kapott fizetést, ezért nagyobb mennyiségű készpénz volt nála, amiből a társaság teljes fogyasztását állta az este. 

A szálláson történt a kifosztás
A szálláson történt a kifosztás

A szálláson történt a kifosztás


A két lánynak azonban ez nem volt elég, ezért amikor a férfi erősen leittasodott, megkérték, hogy hadd aludjanak a szállásukon. Itt az egyik lány kihívta dohányozni a sértett fiát, mialatt a másik elkövető átkutatta a mély álomba merülő férfi nadrágját, melyből több tízezer forint készpénzt vett magához. A vádlottak ezután távoztak, majd a zsákmányon megosztoztak. 

A Fonyódi Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt emelt vádat két fiatal lánnyal szemben, akik a szállásán fosztották ki az őket megvendégelő sértettet. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában mindkét vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu