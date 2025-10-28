Tini lányok foszották ki a részeg szállásadójukat

A két fiatal lány 2024 nyarán közösen szórakozott Balatonlellén egy negyvenes éveiben járó férfival, és annak tinédzser fiával, az apa a szállására is meghívta a társaságot. Az idősebb férfi nemrég kapott fizetést, ezért nagyobb mennyiségű készpénz volt nála, amiből a társaság teljes fogyasztását állta az este.

A szálláson történt a kifosztás

A szálláson történt a kifosztás



A két lánynak azonban ez nem volt elég, ezért amikor a férfi erősen leittasodott, megkérték, hogy hadd aludjanak a szállásukon. Itt az egyik lány kihívta dohányozni a sértett fiát, mialatt a másik elkövető átkutatta a mély álomba merülő férfi nadrágját, melyből több tízezer forint készpénzt vett magához. A vádlottak ezután távoztak, majd a zsákmányon megosztoztak.

A Fonyódi Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt emelt vádat két fiatal lánnyal szemben, akik a szállásán fosztották ki az őket megvendégelő sértettet. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában mindkét vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.