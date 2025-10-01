1 órája
Brutális gázolás, a párás szélvédőn át nem vette észre a sofőr a gyalogost
A járókelő súlyosan megsérült, amikor elütötte az autó. A párás szélvédőn át nem vette észre a sofőr a gyalogost.
Képünk illusztráció.
Fotó: vicspacewalker
Az autóvezetőt azzal vádolják, hogy a párás szélvédőn keresztül nem vette észre a gyalogost, aki éppen áthaladt az úttesten a kijelölt átkelőhelyen.A sofőr még 2024 novemberében, az esti órákban Csurgó belvárosában közlekedett személygépkocsival.
A párás szélvédő akadályozta a sofőrt a látásban
A férfi lassan, 30 km/h óra sebességgel haladt, ennek ellenére az átkelőhelyet nem közelítette meg kellő óvatossággal, mivel a gépkocsi szélvédője folyamatosan párásodott, ezért a látási viszonyok az autóból nem voltak megfelelőek.
A sofőr a párás üvegen át így nem is észlelte a zebrán szabályosan közlekedő gyalogost és járműve bal elejével nekiment. Az ütközés erejétől a sértett az úttestre esett, a sofőr egyből segítséget nyújtott neki, de a gyalogos a baleset következtében 5-6 hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A Kaposvári Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot az autós ellen. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott.