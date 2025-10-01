október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vakegér

1 órája

Brutális gázolás, a párás szélvédőn át nem vette észre a sofőr a gyalogost

Címkék#úttest#gépkocsi#baleset

A járókelő súlyosan megsérült, amikor elütötte az autó. A párás szélvédőn át nem vette észre a sofőr a gyalogost.

Kovács Gábor László
Brutális gázolás, a párás szélvédőn át nem vette észre a sofőr a gyalogost

Képünk illusztráció.

Fotó: vicspacewalker

Az autóvezetőt azzal vádolják, hogy a  párás szélvédőn keresztül nem vette észre a gyalogost, aki éppen áthaladt az úttesten a kijelölt átkelőhelyen.A sofőr még 2024 novemberében, az esti órákban Csurgó belvárosában közlekedett személygépkocsival.

A baleset helyszíne, ahol a párás szélvédő miatt nem látott a sofőr
A baleset helyszíne, ahol a párás szélvédő miatt nem látott a sofőr

A párás szélvédő akadályozta a sofőrt a látásban

A férfi lassan, 30 km/h óra sebességgel haladt, ennek ellenére az átkelőhelyet nem közelítette meg kellő óvatossággal, mivel a gépkocsi szélvédője folyamatosan párásodott, ezért a látási viszonyok az autóból nem voltak megfelelőek.

A sofőr a párás üvegen át így nem is észlelte a zebrán szabályosan közlekedő gyalogost és járműve bal elejével nekiment. Az ütközés erejétől a sértett az úttestre esett, a sofőr egyből segítséget nyújtott neki, de a gyalogos a baleset következtében 5-6 hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A Kaposvári Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot az autós ellen. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu