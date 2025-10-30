1 órája
A legborzalmasabb somogyi gyilkosság: az egész országot megrázta a 11 éves kisfiú halála
A legborzalmasabb somogyi gyilkosság tizenhárom éve történt, megöltek egy 11 éves kisfiút. Szita Bence emléke máig él, különösen akkor, ha közeledik a halottak napja.
Az egész országot megrázta, amikor a mostohaanyja felbujtására 2012-ben két férfi elvette Szita Bence, a 11 éves felsőmocsoládi kisfiú életét. Bestiálisan kegyetlen módon végeztek vele Sántos külterületén, egy erdőben, a halála előtt megkínozták. Gyilkosai később kiásták a holttestét és Toponár környékén, Fészerlaknál újra elrejtették. A fiúnak annyi volt a bűne, hogy a nevelőapja túl sok figyelmet szentelt neki, és erre féltékeny volt a nevelőanya, P. Erika. A nő két hajléktalant bízott meg a gyilkossággal, pár százezer forintot adott nekik. A gyerek eltűnését bejelentette a rendőrségen, de a nyomozók hamar megtalálták a gyilkosokat.
A Szita Bence- gyilkosság résztvevőinek sorsa
A három tettest tényleges életfogytiglani fegyházra ítélték, és mindannyian a börtönben fejezték be életüket. A mostohaanya, P. Erika 2017-ben meghalt mellrákban, lemondva a kemoterápiás kezelésről. Aztán szintén rákban hunyt el B. József, a másik elítélt gyilkos, majd a börtönkórházban K. József is életét vesztette hosszan tartó, súlyos betegségben.
Szita Bence holttestét november 10-én helyezték örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben, a temetésén két és félezer ember gyászolta.
13 éve történt a Szita Bence-gyilkosságFotók: Lang Róbert
2020. novemberében rákban elhunyt Gy. Sándor is, Szita Bence nevelőapja, aki túlélte az elkövetőket. A Keleti temetőben, a kisfiú mellé helyezték végső nyugalomra.