Terror a szociális otthonban: rendszeresen zaklatta a szobatársát, az ápolókat sem kímélte

A férfi a somogyi szociális otthonban lakott, ahol 2023 novemberében a sértett lett a szobatársa. Kezdettől fogva nem szívlelte a másik férfit, akit többször lealacsonyító jelzőkkel illetett, rendszeresen megakadályozta, hogy a sértett a közös fürdőben heti kettőnél többször tisztálkodjon, illetve olyan is előfordult, hogy amikor a sértettel az intézmény folyosóján, avagy kimenőjükkor a faluban a járdán szembe találkozott, egyszerűen elállta az útját.

A szociális otthonban terrorizálta lakótársát

A férfi ezen kívül a félelemkeltés szándékával többször életveszélyesen meg is fenyegette a szobatársát. Az otthon dolgozói igyekeztek fegyelmezni az erőszakos férfit, aki a sértett fenyegetésével és szidalmazásával ennek ellenére sem hagyott fel, sőt a magatartását kifogásoló ápolókat is rendszeresen szidalmazta.

A Nagyatádi Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a hetvenes éveiben járó férfi ellen. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idős vádlott ellen próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.