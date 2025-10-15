1 órája
Terror a szociális otthonban: rendszeresen zaklatta a szobatársát, az ápolókat sem kímélte
Elállta az útját, és tisztálkodni sem engedte a lakótársat. Szobatársát zaklatta és fenyegette egy beteg a somogyi szociális otthonban.
A férfi a somogyi szociális otthonban lakott, ahol 2023 novemberében a sértett lett a szobatársa. Kezdettől fogva nem szívlelte a másik férfit, akit többször lealacsonyító jelzőkkel illetett, rendszeresen megakadályozta, hogy a sértett a közös fürdőben heti kettőnél többször tisztálkodjon, illetve olyan is előfordult, hogy amikor a sértettel az intézmény folyosóján, avagy kimenőjükkor a faluban a járdán szembe találkozott, egyszerűen elállta az útját.
A szociális otthonban terrorizálta lakótársát
A férfi ezen kívül a félelemkeltés szándékával többször életveszélyesen meg is fenyegette a szobatársát. Az otthon dolgozói igyekeztek fegyelmezni az erőszakos férfit, aki a sértett fenyegetésével és szidalmazásával ennek ellenére sem hagyott fel, sőt a magatartását kifogásoló ápolókat is rendszeresen szidalmazta.
A Nagyatádi Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a hetvenes éveiben járó férfi ellen. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idős vádlott ellen próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt.