Tűzeset

40 perce

Teljes terjedelmében ég egy családi ház Siójuton

Címkék#tűz#Katasztrófavédelem#Siójut

Klein Péter Nándor

Egy körülbelül hatvan négyzetméteres ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében Siójuton, a Petőfi Sándor utcában. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók több egységét riasztották. A rajok három vízsugárral körülhatárolták a tüzet – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

Borítóképünk illusztráció! 

