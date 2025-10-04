Tűzeset
40 perce
Teljes terjedelmében ég egy családi ház Siójuton
Egy körülbelül hatvan négyzetméteres ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében Siójuton, a Petőfi Sándor utcában. A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók több egységét riasztották. A rajok három vízsugárral körülhatárolták a tüzet – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
Borítóképünk illusztráció!
