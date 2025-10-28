Térfigyelő kamera rögzítette a somogyvári halálos baleset pillanatait

Ahogy arról beszámoltunk halálos baleset történt Somogyváron hétfőre virradó hajnalban. Árokba hajtott, majd az úttestre csapódott és fejtetőn állt meg egy személyautó hétfőre virradó hajnalban a Kossuth Lajos utcában. A tetejére borult autóban csak a sofőr utazott, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette, melyet most a somogyi rendőrség közösségi oldalán tett közzé. A bejegyzésből kiderül az is, hogy a férfi nem volt bekötve, az ütközés erejétől kirepült az autóból.

A rendőrség kiemelte, hogy a biztonsági öv használata nem csak kötelező - a járművezető és utasai számára is -, de használata életeket menthet. Használatával a balesetek során egy esetleges ütközés esetén jelentősen javulhatnak a túlélési esélyek.