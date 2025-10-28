október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

1 órája

Térfigyelő kamera rögzítette a somogyvári halálos baleset pillanatait

Címkék#sofőr#halálos baleset#rendőrség

Sonline.hu
Térfigyelő kamera rögzítette a somogyvári halálos baleset pillanatait

Ahogy arról beszámoltunk halálos baleset történt Somogyváron hétfőre virradó hajnalban. Árokba hajtott, majd az úttestre csapódott és fejtetőn állt meg egy személyautó hétfőre virradó hajnalban a Kossuth Lajos utcában. A tetejére borult autóban csak a sofőr utazott, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette, melyet most a somogyi rendőrség közösségi oldalán tett közzé. A bejegyzésből kiderül az is, hogy a férfi nem volt bekötve, az ütközés erejétől kirepült az autóból.

A rendőrség kiemelte, hogy a biztonsági öv használata nem csak kötelező - a járművezető és utasai számára is -, de használata életeket menthet. Használatával a balesetek során egy esetleges ütközés esetén jelentősen javulhatnak a túlélési esélyek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu