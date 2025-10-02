Tűzeset
44 perce
Több lakórészből álló épület lángol Balatonlellén a főút mellett
Kigyulladt egy több lakórészből álló, mintegy hetvenöt négyzetméter alapterületű családi ház Balatonlellén, az Arany János utcában Csütörtök délelőtt. Az ingatlan több helyiségében berendezési tárgyak égnek, valamint a lángok részben a tetőszerkezetre is átterjedtek. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók három vízsugárral oltják a tüzet.
