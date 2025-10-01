Cipőt loptak a kaposvári színes kubista pacák - felismered őket?

A rendelkezésre álló adatok szerint a felvételeken látható két nő 2025. augusztus 29-én, 19 óra 15 perc körül egy Áchim András utcai boltban követett el lopást. A lábbelik eltulajdonításáról biztonsági kamerafelvétel is készült.

A két keresett nő Fotó: Nemes Péter

A rendőrség kéri, hogy aki az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, vagy felismeri a felvételeken látható személyeket, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 12.), vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-82/502-700-as telefonszámon.

Bejelentést lehet tenni névtelenség megőrzése mellett a 06-80/555-111-es, ingyenesen hívható „Telefontanú” zöld számon, valamint a 112-es központi segélyhívón is.

