1 órája
Cipőt loptak a kaposvári színes kubista pacák - felismered őket?
A Kaposvári Rendőrkapitányság lopás vétség gyanúja miatt indított nyomozást két ismeretlen nő ellen, akik cipőket tulajdonítottak el egy kaposvári üzletből.
A rendelkezésre álló adatok szerint a felvételeken látható két nő 2025. augusztus 29-én, 19 óra 15 perc körül egy Áchim András utcai boltban követett el lopást. A lábbelik eltulajdonításáról biztonsági kamerafelvétel is készült.
A rendőrség kéri, hogy aki az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, vagy felismeri a felvételeken látható személyeket, jelentkezzen személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán (7400 Kaposvár, Szent Imre utca 12.), vagy hívja a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-82/502-700-as telefonszámon.
Bejelentést lehet tenni névtelenség megőrzése mellett a 06-80/555-111-es, ingyenesen hívható „Telefontanú” zöld számon, valamint a 112-es központi segélyhívón is.