Közlekedési baleset
1 órája
Tragédiák útja lett a 61-es: ismét csúnya baleset miatt áll a forgalom az úton
Durva vasárnap, rövid időn belül már a harmadik közlekedési baleset történt a 61-es főúton. Ezúttal lesodródott az útról, majd a tetejére borult egy személyautó a 61-es főút Iharosberény és Pogányszentpéter közötti szakaszán, a 181-es kilométerszelvénynél – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A csurgói önkormányzati tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
2 órája
A zord hidegben csapódott össze két autó megint a 61-es úton
Korábban Kaposváron, majd az megelőzően ugyancsak Pogányszentpéter térségében történt baleset a 61-esen.
Borítóképünk illusztráció!
