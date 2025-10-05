Tragédiák útja lett a 61-es: ismét csúnya baleset miatt áll a forgalom az úton

Durva vasárnap, rövid időn belül már a harmadik közlekedési baleset történt a 61-es főúton. Ezúttal lesodródott az útról, majd a tetejére borult egy személyautó a 61-es főút Iharosberény és Pogányszentpéter közötti szakaszán, a 181-es kilométerszelvénynél – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A csurgói önkormányzati tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.