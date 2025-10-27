október 27., hétfő

Szabina névnap

Baleset

32 perce

Tragikus baleset: a vonat vetett véget az életènek Balatonszàrszón

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Szántód#Balatonszárszó

Elgázolt egy személyt Balatonszárszónál egy InterCity vonat a Jókai Mór utcai átjáró közelében.

Sonline.hu
Tragikus baleset: a vonat vetett véget az életènek Balatonszàrszón

Fotóillusztráció

Elgázolt egy személyt a Balaton InterCity (IC 876) hétfőn Balatonszárszón, a Jókai Mór utcai átjáró közelében, erősítette meg Vajda Eszter, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A baleset körülményeit egyenlőre még vizsgálják, így nem lehet a baleset körülményeit pontosan meghatározni. A rendőrség az esetet közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálja.

 A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a balesethez a siófoki hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egységek elsődleges feladata, hogy segítsenek a nyílt pályán megállt szerelvényen rekedt 102 utasnak a biztonságos leszállásban, és eljuttassák őket a kiérkező pótlóbuszokhoz.

A MÁVINFORM közlése szerint a baleset és az azt követő hatósági helyszínelés miatt jelentős forgalmi változásokra kell készülni a Balaton déli partján. A vasúti pályát Szántód és Balatonszárszó között teljes szélességében lezárták, ezen a szakaszon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek.

A MÁV tájékoztatása kitért arra is, hogy a balesetben érintett, Keszthely felé tartó Balaton IC (IC 876) utasait szintén pótlóbusz szállítja tovább a célállomásuk felé. A vasúttársaság felhívja az utazók figyelmét, hogy a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa vonalon, különösen a déli parti szakaszon hosszabb eljutási idővel, átszállásokkal és jelentős késésekkel kell számolni az esti órákban.

 

 

