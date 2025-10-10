október 10., péntek

Oda nem való hulladék okozott óriási tüzet a hulladékudvarban

Napra pontosan egy éve, hogy lángok csaptak fel Kaposváron. A hulladékválogatóban ütött ki tűz, amit egy oda nem való hulladék okozott.

Munkatársunktól
Fotó: Lang Róbert/illusztráció!

Egy hatvan négyzetméters szemétkupac teteje kapott lángra egy pillanat alatt a hulladékválogató csarnokban. Éppen egy éve történt a horrortűz Kaposváron a Dombóvári úti csarnokban. 

tűz
Egy pillanat kellett, hogy tűz üssön ki.
Fotó: Scott Anderson Photo

A szerencsétlen esetet a KHG Nkft. is felidézte ma a közösségi oldalán, ahol azt írták: egy elhasznált akkumulátor vagy elektronikai eszköz okozta a tüzet. – Ezért is kérjük, hogy az elhasznált akksikat, elemeket, műszaki cikkeket ne a kék és ne is a fekete kukába tegyék! Hozzák be ingyenesen hulladékudvaraink egyikébe, ahol biztonságosan gondoskodunk róla, fogalmaztak. Ezzel ugyanis megelőzhetőek a tűzesetek és a társaság munkatársainak testi épségét sem veszélyeztetjük. 

A tűzoltók előzték meg a tragédiát

A lángokat végül három vízsugárral fékezték meg a kaposvári hivatásos tűzoltók és két munkagép segítségével bontották szét a szemétkupacot, hogy megelőzzék az újragyulladást. Szerencsésen végződött a baleset, hiszen személyi sérülés nem történt.

 

