'56 hőseire emlékeztek a ma kitüntetett hősei - fotókkal

A központi ünnepségen Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért október 23-i hatállyal soron kívül előléptette tűzoltó törzszászlóssá Papp Szilárd tűzoltó zászlóst. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító referense munkájára igényes, precíz, pontos, szakmai felkészültsége kiemelkedő. Munkatársai, barátai bármikor számíthatnak rá. Szolgálati feladatait magas szinten ellátó, példamutató kolléga. A szervezet iránti lojalitása elismeréseként 2024-ben 20 éves szolgálati jelet vehetett át.

Kiss János az erőpróbák szerelmese

Krám István munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Kiss János Tamás tűzoltó törzsőrmestert, a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját. A törzsőrmester feladatait az elmúlt egy évtizede kiemelkedő szakmaisággal, lelkiismeretesen és feladatorientáltan végzi. Kimagasló erőnlétét a káreseteknél is hasznosítja. Hivatása iránti elkötelezettségét jól jelzi, hogy szabadidejében a Bolhás Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület aktív tagjaként is gondoskodik a helyiek védelméről. Az erőpróbák szerelmese, hazai és nemzetközi tűzoltósport versenyeken megméretteti magát. Az elmúlt években a hazai lépcső- és toronyfutó versenyeken korcsoportjában több alkalommal is a dobogó legfelső fokára állhatott. TFA Magyar bajnoki címet szerzett 2021-ben és 2023-ban. Nemzetközi tűzoltósport versenyeken, többek között Szlovákiában, Ausztriában, Svájcban és az USA-ban is rajthoz állt és méltóképp képviselte a tűzoltókat és hazánkat.