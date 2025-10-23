1 órája
'56 hőseire emlékeztek a ma kitüntetett hősei - fotókkal
Az idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya. A megemlékezésén elismeréseket is átadtak a legkiválóbb tűzoltóknak.
A kaposvári ünnepségen Krám István tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató mondott beszédet.
– Ez a nap a terror és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a szabadságharcra emlékeztet bennünket – mondta Krám István. – A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt esztendőkben.
Az igazgató hangsúlyozta: a magyarság egy rettenetes és vesztes háború, az ország ismételt megcsonkítása és egy évtized kegyetlen zsarnoksága után is, belenyugvás és megalkuvás helyett fel tudott emelkedni történelmi létének mélypontjáról.
Elismerésben részesültek a tűzoltók
- Harmath Balázs tűzoltó őrnagy, aki több mint két évtizede hivatásos szolgálati jogviszonyban teljesíti szolgálatát. A hatósági szakterületen szerzett magas szintű szakmai tudását nem csak a napi feladatellátásában, hanem a tűzvizsgálatok során az eljárásokat lefolytató kollégák munkájának koordinálása terén is kamatoztatja.
- Káplár Dániel tűzoltó százados, aki 22 éve szerelt fel nagyatádi tűzoltóság állományába. A ranglétrát végig járva 2010. január 1-én szolgálatparancsnokká nevezték ki. Feladatait a mai napig kiemelkedő szakmaisággal, lelkiismeretesen és feladatorientáltan végzi.
- Werkman Norbert tűzoltó főtörzsőrmester, aki első munkahelyéül a Barcsi Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóságot választotta, hivatását 2006. szeptember 15-étől gyakorolja. Beosztott tűzoltói beosztásában szolgálati feladatai közé tartozik a hajóvezetői teendők ellátása is. Tudását folyamatosan fejleszti, szakmai ismeretei, rutinja átlag feletti. Csapatépítő-összetartó képessége kiváló.
- Szalai Gábor Roland tűzoltó főtörzsőrmester, aki 2001. szeptember 1-jén kezdte meg szolgálatát a siófoki tűzoltóságon beosztott tűzoltóként, majd gépjárművezetői beosztásba került. Munkájára precíz, csoportjának megbízható, aktív és vidám tagja. Műszaki szaktudására, szakértelmére mindig lehet számítani. A beavatkozások alkalmával elhivatottan segíti az egységek munkáját. Többször ért el kimagasló eredményeket tűzoltósportversenyeken, valamint szakmai tudását is bizonyította szakmai versenyeken.
- Golestra Martin tűzoltó őrmester, aki ugyan még csak 2023. februárjában tett esküt, mégis meghatározó tagja a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak. Beosztott tűzoltóként kiemelkedő hozzáállása révén hamar meghatározó tagjává vált a szolgálati csoportjának. Az eddig megszerzett tapasztalatait igyekszik átadni az újonc tűzoltóknak is.
- Balogh Andrea rendvédelmi igazgatási alkalmazott, aki az igazgatóság állományába 2012-ben került és egészen 2018. június 30-áig vett részt aktívan az Igazgatóság mindennapi tevékenységében közfoglalkoztatotti jogviszonyban, először a költségvetési osztály, majd a humán szolgálat állományában lelkes, megbízható munkájával. 2023 szeptemberétől újra, immáron rendvédelemi igazgatási szolgálati jogviszonyban végzi feladatait átlagon felüli pontossággal, precizitással.
- Szili Péter tűzoltó őrmester 8 éve szerelt fel a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába. Elméleti tudását folyamatosan fejlesztette, melynek eredményeként nem csak a gyakorlatban kamatoztatta azt a tűz-és káresetek felszámolása során, hanem szakmai felsőfokú végzettséget is szerzett. Az idei évben először a városi csapatot erősítette, majd az országos szakmai vetélkedőn a vármegyei csapat meghatározó tagja volt.
Ünnepi állománygyűlést tartott a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságaFotók: Somogy VMKI
A központi ünnepségen Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért október 23-i hatállyal soron kívül előléptette tűzoltó törzszászlóssá Papp Szilárd tűzoltó zászlóst. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító referense munkájára igényes, precíz, pontos, szakmai felkészültsége kiemelkedő. Munkatársai, barátai bármikor számíthatnak rá. Szolgálati feladatait magas szinten ellátó, példamutató kolléga. A szervezet iránti lojalitása elismeréseként 2024-ben 20 éves szolgálati jelet vehetett át.
Kiss János az erőpróbák szerelmese
Krám István munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Kiss János Tamás tűzoltó törzsőrmestert, a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját. A törzsőrmester feladatait az elmúlt egy évtizede kiemelkedő szakmaisággal, lelkiismeretesen és feladatorientáltan végzi. Kimagasló erőnlétét a káreseteknél is hasznosítja. Hivatása iránti elkötelezettségét jól jelzi, hogy szabadidejében a Bolhás Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület aktív tagjaként is gondoskodik a helyiek védelméről. Az erőpróbák szerelmese, hazai és nemzetközi tűzoltósport versenyeken megméretteti magát. Az elmúlt években a hazai lépcső- és toronyfutó versenyeken korcsoportjában több alkalommal is a dobogó legfelső fokára állhatott. TFA Magyar bajnoki címet szerzett 2021-ben és 2023-ban. Nemzetközi tűzoltósport versenyeken, többek között Szlovákiában, Ausztriában, Svájcban és az USA-ban is rajthoz állt és méltóképp képviselte a tűzoltókat és hazánkat.