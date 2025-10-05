október 5., vasárnap

Közlekedési baleset

44 perce

Tűzoltóautó borult fel a siófoki Lidlnél: segíteni igyekezett, de bajba került

Árokba borult vasárnap délelőtt a tűzoltóság vízszállító autója Siófokon.

Klein Péter Nándor

Nem mindennapi balesetre hívta fel a figyelmet egy autós vasárnap délelőtt, aki erről egy videót is közzétett a Siófoki Élet elnevezésű csoportban. A felvételen jól látszik, ahogy egy oldalára borult teherautón próbálnak segíteni a tűzoltók, Siófokon, a 7-es főút mellett. Az csak később vehető ki a felvételből, hogy a bajba került jármű egy tűzoltóautó.  

Felborult Siófokon egy vízszállító tűzoltóautó
Fotó: Siófoki élet

– Egy füstölő épülethez riasztották tűzoltókat, majd a vonulás közben történt a baleset –  tudtuk meg Mihályka Szabinától, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől, aki hozzátette: a vízszállítóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a járműből.

A balesetről készült videó a Siófoki Élet elnevezésű csoportban látott napvilágot. 

 

