Összeesett egy férfi az egyik kaposvári áruházban, szabadnapos tűzoltó kezdte meg az újraélesztését

A laikus újraélesztés megkezdését követően néhány percen belül az esetkocsi egysége is a helyszínre ért, és emelt szinten folytatta az ellátást. Az időben megkezdett laikus beavatkozásnak és a gyors, összehangolt munkának köszönhetően a férfit végül sikerült újraéleszteni, áll a Kaposvári Mentőállomás Facebook bejegyzésében.

Szabadnapos tűzoltó kezdte meg az újraélesztést. Fotónk illusztráció!

Az áruház dolgozói is segítették az újraélesztést és a mentést

A mentés során több járókelő és az áruház dolgozói is segítették a munkát, plédekkel körbevették a területet, hogy a mentők nyugodt körülmények között dolgozhassanak. Az ellátást végző mentőegység köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a sikeres életmentéshez, külön kiemelve a szabadnapos tűzoltó és mentőápoló lélekjelenlétét.

Az eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos az újraélesztés alapjainak ismerete. Október az újraélesztés hónapja – a mentőszolgálat országszerte ingyenes oktatásokkal várja az érdeklődőket.