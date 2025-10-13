október 13., hétfő

Sikeres életmentés

1 órája

Összeesett egy férfi az egyik kaposvári áruházban, szabadnapos tűzoltó kezdte meg az újraélesztését

Egy férfi hirtelen rosszul lett és összeesett hétfőn napközben az egyik kaposvári áruházban. A helyszínen tartózkodó, szabadnapos tűzoltó azonnal megkezdte az újraélesztést, amíg a mentők megérkeztek.

Molnár Dániel

A laikus újraélesztés megkezdését követően néhány percen belül az esetkocsi egysége is a helyszínre ért, és emelt szinten folytatta az ellátást. Az időben megkezdett laikus beavatkozásnak és a gyors, összehangolt munkának köszönhetően a férfit végül sikerült újraéleszteni, áll a Kaposvári Mentőállomás Facebook bejegyzésében.

Szabadnapos tűzoltó kezdte meg az újraélesztést. Fotónk illusztráció!

Az áruház dolgozói is segítették az újraélesztést és a mentést

A mentés során több járókelő és az áruház dolgozói is segítették a munkát, plédekkel körbevették a területet, hogy a mentők nyugodt körülmények között dolgozhassanak. Az ellátást végző mentőegység köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult a sikeres életmentéshez, külön kiemelve a szabadnapos tűzoltó és mentőápoló lélekjelenlétét. 

Az eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos az újraélesztés alapjainak ismerete. Október az újraélesztés hónapja – a mentőszolgálat országszerte ingyenes oktatásokkal várja az érdeklődőket.

 

