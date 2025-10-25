október 25., szombat

Bianka, Blanka névnap

Baleset

1 órája

Vadat gázolt a kamion, de nem lett belőle pörkölt

Címkék#kamion#rendőrség#baleset

Vadat gázolt a kamion, de nem lett belőle pörkölt

Fotó: Horváth Balázs

Kamion gázolt el vadat Mesztegnyőnél, a 68-as főút 70-es kilométerszelvényénél szombat délelőtt. A baleset után rendőr irányította forgalmat. A somogyi rendőrség sajtóreferense, Orbán Zoltán kérdésünkre elmondta, a balesetben nem sérült meg senki, az elütött vad elfutott a helyszínről.

