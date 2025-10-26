Vasúti tragédia: egy férfit gázolt halálra a vonat

Személyvonat gázolt embert szombat délután Ebesen, a József Attila utca közelében - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a szerelvényen mintegy kétszázötven utas volt, ők az útjukat mentesítő járattal folytathatják tovább. A debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Fotók: Tóth Imre

A MÁVInform az eset kapcsán azt közölte a haon.hu szerkesztőségével, hogy a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra tartó Cívis InterRégió elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert. Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a kiérkező mentősök a helyszínen egy 40 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Legutóbb májusban történt hasonló tragédia

A Somogy IC májusban Dombóvárnál gázolt egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a sínekre lépő 65 éves férfit.