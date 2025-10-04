Felnyársalta a vonat a kis Suzukit

A vonatbaleset pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Napkor és Apagy között, egy kis tanya mellett történt. A mentők tájékoztatása szerint a vonaton ülők közül senki sem sérült meg. A Vásárosnaményból Nyíregyháza felé tartó személyvonat alá beszoruló gépkocsit vezető idős nőt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki, s mint kiderült, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Súlyos sérüléseket szenvedett a vonatbaleset során a Suzukit vezető idős hölgy

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

A Szon.hu megtudta gépjármű vezetője egy 70 év körüli idős hölgy volt, aki itt élt a sínpár túloldalán, a kis erdős terület mögötti tanyán.

– Igazából a hölgy keresztlányát ismerem. Ő azt mondta nekem, hogy éppen a nyíregyházi kórházban lévő, egyébként apagyi testvéréhez igyekezett, amikor bekövetkezett a szerencsétlenség – mondta a Szon.hu-nak a neve elhallgatását kérő férfi. Hozzátette, a balesetet szenvedő idős hölgy egyedül élt, és gyakorlatilag minden nap áthajtott a síneken, így elképzelhető, hogy a mindennapos rutin miatt nem állt meg, nem lassított és nem is nézett körbe.

A Tények információi szerint: a fék helyett a gázra léphetett az idős nő, így történhetett a megrázó baleset. Információk szerint az idős nő épp gurult az átkelő felé, a mozdonyvezető rádudált, ekkor keverte össze a pedálokat. Az asszony súlyosan, életveszélyesen megsérült.

Súlyos vonatbalesetet Somogyban

Vármegyénkben májusban történt súlyos vonatbaleset. Akkor a Keleti pályaudvarról Gyékényesre 16.30-kor elindult Somogy InterCity (IC 826) Dombóvár állomásra történt behaladás közben elgázolt egy embert. A Mávinform a közösségi oldalán úgy tájékoztatott, hogy feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé a 65 éves helyi férfi, a vonatszerelvény pedig már nem tudott megállni miközben a dombóvári állomás felé haladt.