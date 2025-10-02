Poligráfos vizsgálatot kért a zákányi gyerekgyilkos, de a bíró elutasította

A börtönőrök vezetőszáron hozták a bíróságra a zákányi gyilkossággal vádolt férfit, mert csütörtökön megkezdődött a bírósági eljárás az ügyében. Mint ismert, az egész országot megrázta a tragédia, amikor az apa egy disznóölő pisztollyal kivégezte a kétéves kisfiát. Rezzenéstelen arccal ült a tárgyalóteremben, nem látszott rajta érzelem.

A zákányi gyilkossággal vádolt apán nem látszott érzelem

Fotó: Muzslay Péter

Nem tartja bűnösnek magát a zákányi gyilkossággal vádolt férfi

A bíró kérdésére határozottan kijelentette, hogy nem ismeri el a bűnösségét. Ügyvédje benyújtott egy általa írt levelet a bíróságnak, melyben feltárta, hogy szerinte hogy történt az eset. Az ügyben igazságügyi pszichológiai szakértők meghallgatását kérték, és a védelem általuk benyújtott tanúk megjelenéséhez is ragaszkodott. Poligráfos vizsgálat elrendelését is indítványozták, de Ifkovics Irina bírónő ezt elutasította, mert a hazugságvizsgálót nyomozati szakban lehetett volna használni. A nagyobbik fia kihallgatását is kérte az apa. Az ügy novemberben folytatódik tárgyalással.

Nem ismerte el a bűnösségét

Fotó: Muzslay Péter

A kegyetlen gyermekgyilkosság története

A kisfiú 2022 júliusában született a férfi és élettársa kapcsolatából. Az apa már a nő terhessége során is italozott, ittasan pedig rendszeresen szidalmazta élettársát és féltékenysége miatt veszekedett vele. Többszöri ígérete ellenére ezen a viselkedésén nem változtatott, ezért az anya a gyermekkel 2024 augusztusában végleg elköltözött a vádlott zákányi otthonából. A szülők szóban egyeztek meg a láthatásról, azonban a férfi több ízben nem a megbeszéltek szerint vitte vissza a kisfiút. A szülői felügyelet rendezése érdekében a nő 2024 szeptemberében polgári pert kezdeményezett, de a hivatalos döntésig nem tiltotta el a gyermektől az apát.

Az előkészítő ülés után tárgyalás következik

Fotó: Muzslay Péter

A vád szerint a kisfiú 2024 októberében az apa otthonában tartózkodott, aki ekkor elhatározta, hogy úgy vesz elégtételt volt élettársán az elhagyása és a perindítás miatt, hogy megöli közös gyermeküket. A kisfiút a délutáni órákban elaltatta, majd az alvó sértettet egy állatok leölésére használt lövőkészüléket, vagyis disznóölő pisztolyt használva közvetlenül fejbe lőtte. A gyermek azonnal meghalt. A férfi másnap még fogadta a nagyobbik gyermekét és pizzát evett az épületben, ahol a kisfia holtteste hevert.