Aki a bőszénfai temetőbe indul, jobb, ha erre figyel

Árokba hajtott egy személyautó szombat délután Bőszénfán, a Fő utcában, a temetőnél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A jármű akadályozza a temető parkolóban a ki- és behajtást.

Borítóképünk illusztráció!