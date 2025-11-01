Közlekedési baleset
2 órája
Aki a bőszénfai temetőbe indul, jobb, ha erre figyel
Árokba hajtott egy személyautó szombat délután Bőszénfán, a Fő utcában, a temetőnél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A jármű akadályozza a temető parkolóban a ki- és behajtást.
