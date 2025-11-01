november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulók
Közlekedési baleset

1 órája

Aki a bőszénfai temetőbe indul, jobb, ha erre figyel

Címkék#Bőszénfa#közlekedési baleset#baleset

Klein Péter Nándor

Árokba hajtott egy személyautó szombat délután Bőszénfán, a Fő utcában, a temetőnél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A kaposvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A jármű akadályozza a temető parkolóban a ki- és behajtást.

Borítóképünk illusztráció! 

 

