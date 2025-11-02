Tűzeset
1 órája
Bokrok gyulladtak ki Balatonlellén, a lakóház is veszélyben van
Bokrok gyulladtak meg egy családi ház előtt Balatonlellén, a Rákóczi úton vasárnap délután – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A tűz átterjedt az épület tetőhéjazatára, a tetőléceket és a lambériát érintették a lángok. A balatonboglári önkormányzati és a látrányi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet, jelenleg a ház padlása felől folytatják az átvizsgálást.
