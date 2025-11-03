Előállították a férfit Marcaliban, ám amit ezután tett, az csak rontott a helyzetén

Még februárban állították elő a marcali rendőrök a harmincas éveiben járó férfit, mivel a helyi autóbuszállomáson csendháborítást követett el és azt a rendőri felszólítás ellenére sem hagyta abba.

A járőrök megbilincselték és a Marcali Rendőrkapitányságra vitték, ahol az előállító helyiségben szétrúgta az ajtót. A kapatos állapotban lévő vádlott nem bírt lenyugodni, így eggyel növelte a bűnlajstromán lévő cselekmények számát. Hetvenezer forint kárt okozott így, s az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

A fotót a Marcali Rendőrkapitányság készítette az előállító helyiség megrongált ajtajáról.