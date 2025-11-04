november 4., kedd

46 perce

Feszítővágóval szabadították ki a szőlősgyöröki baleset sérültjeit, friss fotók a helyszínről

Frontálisan ütközött két személyautó hétfőn este Szőlősgyörök és Szőlőskislak között. A balesetről most friss fotókat is közzétett a Balatonboglár-Balatonlelle önkormányzati tűzoltóság közösségi oldala. 

Forrás: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle.

A két autóban összesen heten utaztak, köztük egy gyermek is. Mindkét járműbe beszorultak a sofőrök, így feszítővágóval szabadították ki a sérülteket. A mentőszolgálat munkatársai négy súlyos és három könnyű sérültet szállítottak kórházba.

 

 

