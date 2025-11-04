Baleset
4 órája
Figyelj, ha arra jársz: karambolozó autók sodorták el a biciklist a Mező úti csomópontban
Kedden a reggeli órákban Kaposváron, a Mező úti csomópontban eddig tisztázatlan okból két személyautó ütközött. Az ütközés következtében az autók egy arra haladó biciklist is elsodortak, aki a balesetben könnyebben sérült. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. A baleset és a helyszínelés miatt az arra közlekedők torlódásra számíthatnak.
Baleset Kaposváron, a Mező úti csomópontbanFotók: Lang Róbert
