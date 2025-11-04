november 4., kedd

Baleset

59 perce

Figyelj, ha arra jársz: karambolozó autók sodorták el a biciklist a Mező úti csomópontban

Kedden a reggeli órákban Kaposváron, a Mező úti csomópontban eddig tisztázatlan okból két személyautó ütközött. Az ütközés következtében az autók egy arra haladó biciklist is elsodortak, aki a balesetben könnyebben sérült. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. A baleset és a helyszínelés miatt az arra közlekedők torlódásra számíthatnak.

Baleset Kaposváron, a Mező úti csomópontban

Fotók: Lang Róbert

 

 

