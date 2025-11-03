Ilyen is van: megkerült az ellopott fűnyíró, vissza is kapta a tulajdonosa

Lopás miatt kell felelnie O. Jánosnak, aki október 17-én egy Kaposvár külterületén lévő hétvégi ház ajtaját feszítette fel, hogy onnan különböző tárgyakat lopjon el. Az 52 éves férfi ágdarálót, kapálógépet, fűnyírót tulajdonított el. A rendőrök az adatgyűjtés során azonosították a feltételezett elkövetőt, akit október 31-én elfogtak és a Kaposvári Rendőrkapitányságra állítottak elő. A lakhelyén tartott kutatás során az ellopott eszközök jó részét megtalálták, és visszaadták jogos tulajdonosának. A nyomozók az 52 éves O. Jánost lopás bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.